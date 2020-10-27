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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بنك ناصر: حزمة إجراءات للتيسير على المواطنين صرف معاشات نوفمبر

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:40 م
محمد عشماوي
محمد عشماوي
ولاء جمال
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صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بأن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، وجهت باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر اعتبارًا من يوم الأحد الأول من نوفمبر.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن صرف المعاشات والمرتبات سيكون متاحًا من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعًا أو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى المنتشرة على مستوى المحافظات، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب من أي ماكينة صراف آلى تخص البنوك الاخرى وفقًا لتعليمات البنك المركزي.

وأشار إلى أنه تم أيضا إتاحة خدمة صرف المعاشات والمرتبات من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية، وذلك حرصا على سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات، بما يُسهم في تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير علي المواطنين خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات.

وأكد أنه حرصًا من البنك على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم تم إصدار تعليمات إلى جميع مديري وموظفي الفروع بتغذية كافة ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، فضلا عن تعزيز عدد الصرافين على الشبابيك.

وناشد العملاء بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي أو الفروع والالتزام بقواعد السلامة واتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات كذلك الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، حيث تنقسم الشرائح إلي الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، يومي الأحد والأثنين الموافقين 1 و2 نوفمبر، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000جنيه يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3و4 نوفمبر، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه يومي الخميس والأحد الموافقين 5 و8 نوفمبر.

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