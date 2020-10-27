منافذ متنقلة بحدائق اكتوبر لتوفير الأسماك للمواطنين بتخفيض 40%

أطلقت الشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، منافذ متنقلة إلى منطقة حدائق أكتوبر، خلال الأسبوع الجاري لتوفير احتياجات المواطنين من الأسماك الطازجة والمجمدة بتخفيضات 40%.وأوضحت الشركة أن هذه المنافذ المتحركة تقوم بطرح البلطي الطازج بسعر 25 جنيها، والفيليه الفاخر العبوة الواحد بسعر 35 جنيها، والمكرونة السويسي بـ 65 جنيها، والمكرونة الأمريكي بسعر 30 جنيها والبوري البلدي بسعر 45 جنيها، والجمبري الجامبو بسعر 140جنيها، والبلطي الأسواني بسعر 22 جنيها للكيلو.وأضافت الشركة أنه يتم استهداف المناطق التي تخلو من الخدمات التموينية، ومن المجمعات الاستهلاكية وفي المناطق الأكثر احتياجا، وفي الميادين والشوارع الرئيسية في القاهرة الكبرى وفي محافظات بالوجه البحري.