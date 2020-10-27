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سياسي

برلماني يثمن خطة «الوزير» لتكييف قطارات الخطين الأول والثاني للمترو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:39 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالقضايا التي ناقشها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مع رامون كاساريس سفير أسبانيا بالقاهرة، لبحث تدعيم التعاون في مجال السكك الحديدية والمترو واستعراض الوزير لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها مثل مشروعي تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة الإسكندرية بطول 208 كيلومترات وتطوير نظم الإشارات على خط أسيوط نجع حمادي بطول 180 كيلومتر واللذين تنفذهما شركة "تاليس" الأسبانية.

وأعلن زين الدين، في بيان له أصدره اليوم، دعمه لصفقة تصنيع وتوريد 6 قطارات جديدة التي وقعتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة "تالجو" الأسبانية، حيث من المقرر توريد أول قطار لمصر في مارس 2021، وطالب الوزير الجانب الأسباني بضغط جدول التوريد للقطارات الجديدة.

كما أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، دعمه الكامل لخطة الفريق كامل الوزير لتحديث كافة قطارات الخطين الأول والثاني، حيث يعمل حاليًا 20 قطار مكيف بالخط الأول و4 قطارات مكيفة بالخط الثاني، وتم التعاقد على 6 قطارات جديدة، وتخطط لتصبح قطارات الخطين الأول والثاني بالكامل مكيفة مثل الخط الثالث لتقديم خدمة ذات مستوى عال من الجودة لجمهور الركاب، مؤكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الخطة.

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، من القيادات وجميع العاملين داخل مرفقي السكك الحديدية ومترو الإنفاق إعطاء أكبر اهتمام لمساندة ودعم الجهود الكبيرة والجبارة والناجحة التي يقوم بها الفريق كامل الوزير، لتنفيذ تكليفات الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير مرفقي السكك الحديدية ومترو الإنفاق لصالح الشعب المصري، مؤكدا أنه ولأول مرة في تاريخ مصر يصبح هناك إرادة سياسية حقيقية لانتشال مرفق السكك الحديدية من جميع أنواع الفساد والإهمال والترهل الذي أصاب هذا المرفق الحيوي بأمراض مزمنة لتحقق الدولة المصرية نجاحات مبهرة في إصلاح مرفق السكك الحديدية.

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