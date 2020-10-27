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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

الاتصالات تطلق مسارات التعلم لمبادرة «طور وغير»

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:51 م
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
طارق عتمان
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تواصل الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ مبادرة «طور وغير» في مرحلتها الجديدة، والتي جاءت تحت شعار «مسارات التعلم»، ذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر، في الفترة من أكتوبر 2020 إلى يناير 2021.

وتهدف المبادرة إلى تطوير مهارات الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وضرورة محو الأمية الرقمية وتوفير فرص التدريب وبناء القدرات وخلق المزيد من فرص العمل.

وتأتي هذه المرحلة في ظل التغييرات التي طرأت على سوق العمل المصري نتيجة تداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت على مجالات التوظيف وفرص العمل المتاحة. ومن خلال دراسة احتياجات السوق تم التوصل إلى الوظائف التي يحتاجها سوق العمل، ومن هنا بدأ التخطيط لتأهيل الشباب ورفع كفاءتهم من خلال تدريبهم في ثلاثة مسارات تعليمية متخصصة هي تطوير البرمجيات، والمبيعات، والتسويق الإلكتروني. ومن خلال هذه المسارات، يمر المتدرب بعدة مراحل تساعده في بناء مستقبل مهني منظم، بدايًة من مرحلة التعلم ثم الحصول على فرص للتدريب في الشركات الكبرى.

ويبدأ المسار بتدريب مدربي المبادرة ورفع كفاءتهم من خلال برنامج تدريب المدربين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقديم المسارات بشكل تجريبي لقياس أثر تلك المسارات على الشباب، ثم تعميم المسارات من خلال القيام بتدريب موسع لمدربي المبادرة وفقًا للتخصصات المختلفة.

ويعقب ذلك تمكين الشباب من الحصول على فرصة للتدريب في الشركات المختلفة وفقًا للتخصصات، الأمر الذي يساعد في تأهيل الشباب لشغل الوظائف المطلوبة بسهولة، حيث يتم التواصل مع الشركات للحصول على وظيفة مناسبة للمجال الوظيفي الذي تم التدريب عليه.

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