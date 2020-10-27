«التعاون الإسلامي» تستنكر استهداف الحوثيين للسعودية

استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين مجددًا، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الثلاثاء طائرة بدون طيار "مفخخة"، مستهدفة المدنيين في المملكة العربية السعودية.وجدد العثيمين- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية- وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.كان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي قد صرح- في وقت سابق اليوم- بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، مشيرًا إلى أن الطائرة كانت تستهدف المنطقة الجنوبية بالسعودية على الحدود مع اليمن.