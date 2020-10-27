«التعاون الإسلامي» تستنكر استهداف الحوثيين للسعودية
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:49 م
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استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين مجددًا، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الثلاثاء طائرة بدون طيار "مفخخة"، مستهدفة المدنيين في المملكة العربية السعودية.
وجدد العثيمين- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية- وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
كان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي قد صرح- في وقت سابق اليوم- بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، مشيرًا إلى أن الطائرة كانت تستهدف المنطقة الجنوبية بالسعودية على الحدود مع اليمن.
وجدد العثيمين- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية- وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
كان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي قد صرح- في وقت سابق اليوم- بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، مشيرًا إلى أن الطائرة كانت تستهدف المنطقة الجنوبية بالسعودية على الحدود مع اليمن.