رئيس سيدي سالم ينفي إصابة 4 طالبات بفيروس كورونا

قال المهندس شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بكفرالشيخ، إنه لا صحة لما تردد عن إصابة 4 طالبات بفيروس كورونا داخل أحد فصول التمريض، لافتًا إلى أنه حتى الآن توجد 6 حالات اشتباه ولا توجد إصابة مؤكدة.وأضاف هيكل، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه حتى الآن لم يتم إصدار قرار بغلق الفصل، وأنهم في انتظار نتائج فحص الطالبات المشتبه فيهن، واتخاذ قرار بعد ذلك بناء على معرفة تأكيدية إصابتهن من عدمه.وناشدت مديرية صحة كفرالشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.وكثّفت محافظة كفرالشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.