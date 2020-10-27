سفير مصر في بلجراد يدعو الصرب للاستفادة من دمج السياحة الشاطئية بالثقافية والبيئية

دعا سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلي"، السياح الصرب للاستفادة من جهود وزارتي السياحة والآثار والبيئة في دمج السياحة الشاطئية بالثقافية والبيئية.جاء ذلك خلال مشاركة السفير كمتحدث رئيسي في جلسة "المرأة والسياحة" في مؤتمر شخصية العام ببلدية "فرنشكا بانيا".وذكرت الخارجية اليوم الثلاثاء، أن "الجويلي" استعرض جهود وزارة السياحة والآثار في افتتاح متحف مدينة الغردقة واستكمال تجهيزات متحف مدينة شرم الشيخ، بما يعزز من فرص إطلاع سياح المدن الشاطئية على مقتنيات الحضارة المصرية بمختلف عصورها، ومن بينها قطع معروضة بشكل مؤقت من مجموعة "توت عنخ آمون"، وبما يدمج بين السياحة الشاطئية والثقافية.كما ألقى الضوء على جهود وزارة البيئة للترويج للسياحة البيئية بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أنها تُعد من الأنشطة السياحية الأكثر توافقًا مع الإجراءات الاحترازية ذات الصلة بمواجهة جائحة فيروس "كورونا".وأشار إلى أن اعتدال الطقس في مصر يسمح بأن تكون أغلب فترة إقامة السائح وأنشطته في الهواء الطلق، بما يحقق درجات أعلى من الوقاية على مدار العام باختلاف مواسم السياحة وبتنوع أنواعها، موضحا أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظات السياحية بمصر في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" ساهمت في استمرار توافد السياحة الصربية، وهو ما يعكس الثقة التي يوليها السائح الصربي لقضاء عطلته في مصر.