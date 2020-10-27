السيسي يهنئ رئيس تركمنستان وحاكم «سانت فينسنت والجرينادينز» بيوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الرئيس جوربانجولي برديمحمدوف، رئيس تركمانستان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى سوزان دوجان حاكم عام "سانت فينسنت والجرينادينز" بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.