جمال سليمان: اعتذرت عن «الحرير المخملي» وأصور «الطاووس» خلال أيام

قال النجم السوري جمال سليمان إنه تعاقد مؤخرا على مسلسل جديد يعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم باسم "الطاووس".وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أنه اعتذر تماما عن مسلسله الآخر "الحرير المخملي" وأنه يستعد للمسلسل الجديد الذي سيعيده للموسم الرمضاني تحت إخراج رؤوف عبدالعزيز.وبهذا المسلسل يعود "سليمان" إلى الدراما المصرية بعد غياب أكثر من عامين منذ أن قدم مسلسل "أفراح إبليس" بعد أن كان دائم التواجد في الموسم الأكثر مشاهدة بشكل دائم.واتفق مع طاقم مسلسله السابق "الحرير المخملي" على عدم التواجد لانشغاله بعمل آخر وهو ما تفهمته الجهة المنتجة وتم إنهاء التعاقد في إطار من الهدوء.