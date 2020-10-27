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محافظات

51 ألف فحص طبي قبل التشغيل التجريبي لـ«التأمين الصحي الشامل» بالأقصر

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:32 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
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أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل عن إجراء 51 ألف و484 فحصا طبيا لمواطني الأقصر المسجلين ضمن المنظومة، وذلك من خلال المنشآت الصحية المقررة للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

وأوضحت إدارة المشروع أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية من خلال الوحدات والمراكز الطبية المقرر عملهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، والموزعين على 7 إدارات صحية تابعين لمحافظة الأقصر وهم إدارات "بندر الأقصر، القرنة، البياضية، وإسنا، أرمنت، الطود، الزينية"، وذلك لتشمل التغطية الصحية الشاملة كافة أنحاء محافظة الأقصر.

وأضافت أن الفحص الطبي الشامل للمواطنين شمل فحوصات "الباطنة، الأسنان،صورة دم كاملة، وتحاليل معملية شاملة" لمعرفة العلامات الحيوية لكافة المنتفعين، فضلًا عن التعرف على التاريخ العائلي للمريض من وجود أمراض مزمنة لدى العائلة من عدمه أو أي أمراض وراثية، وذلك لتسجيلها داخل الملف الطبي للمنتفعين بالمنظومة.

حيث أنه تم تسجيل أكثر من ٨٠٠ ألف مواطن، وفتح ١٩٤ ألف و٨٨٤ ملف عائلي، حتى الآن بمحافظة الأقصر، بما يعادل ٦٠% من إجمالي عدد سكان المحافظة، والتي يبلغ عدد سكانها مليون و٣٢٨ألف و٤٢٩نسمة،وذلك فور تسجيلهم داخل المنظومة دون انتظار بدء إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة.

وكافة المواطنين المسجلين سيتلقون الخدمة الطبية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، كمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يهدف إلى التغطية الصحية لكافة المواطنين "دون تمييز" ووفق أحدث المعايير العالمية.

ولفت المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إلى المنشآت الصحية المقرر دخولها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والبالغ عددها ٥٩ مركز ووحدة صحية بالإضافة إلى ٧ مستشفيات، يجري تجهيزها على أعلى مستوى، لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة على الوجه الأكمل.

وأن المنظومة الصحية الجديدة على مقربة من الإطلاق الفعلي بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، مشيرًا إلى أن التغطية الصحية الشاملة بجودة وكرامة لن تتوقف إلى أن تصل لكل مواطن مصري، ويتحقق حلم التغطية الشاملة لكافة المصريين وما هي إلا خطوات تفصلنا عن اكتمال الحلم.

يشار إلى أن محافظة الأقصر هي إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي من المقرر بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بها قريبًا، والتي تضم محافظات الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، أسوان إلى جانب محافظة بورسعيد والتي بدأ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها في يوليو من العام الماضي، وجاري العمل على قدم وساق لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا، إلى أن يصل التأمين الصحي الشامل إلى كل شبر في مصر.

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