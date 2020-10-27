حساسين يطالب بتنفيذ تكليفات السيسي بشأن مبادرة مصر الرقمية

أشاد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطي للشئون البرلمانية، بالتكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة خلال اجتماعه المهم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" لدعم جهود التحول الرقمي للآداء الحكومي، وتعظيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات التخطيط العمراني والبناء.وأعرب حساسين، في بيان أصدره اليوم، عن ثقته التامة ليس في قدرة الحكومة فقط على تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية ولكن ضمان نجاحها وتطبيقها باحترافية على أرض الواقع، مؤكدًا أن الواقع أكد أن الدكتور عمرو طلعت يعد واحدًا من أنجح الوزراء داخل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي في كل ما يتعلق من قضايا وملفات ومشروعات قومية كبرى داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأكد النائب أن تنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مبادرة "مصر الرقمية" تضمن القضاء نهائيًا على جميع أنواع الروتين والبيروقراطية والفساد والرشوة وغيرها من حالات الإهمال واللامبالاة داخل مختلف مؤسسات الدولة والتعامل مع الجماهير داخل مختلف القطاعات والخدمات والمؤسسات الحكومية التي كانت تتعامل مباشرة مع المواطنين معربًا عن ثقته التامة في أن الدكتور عمرو طلعت سيحقق النجاح في هذا الملف الكبير والمهم.