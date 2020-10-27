بحضور 100 شيخ طريقة.. «الصوفية» تحتفل بالمولد النبوى بالحسين

أعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية، عن تنظيمها أمسية دينية للاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وبحضور 100 شيخ من مشايخ الطرق الصوفية فقط، يوم الخميس المقبل 29 أكتوبر الجاري، وبحضور عدد من شيوخ وعلماء الصوفية، يأتى فى مقدمتهم الدكتور على جمعة، والدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور عبد الهادى القصبي، والشيخ محمد الحافظ التيجاني، شيخ الطريقة التيجانية، والشيخ طارق الرفاعي، شيخ الطريقة الرفاعية، والشيخ هاني الإمبابي، شيخ الطريقة الإمبابية وعدد آخر من شيوخ وعلماء الصوفية.وتبدأ الاحتفالية بكلمة الوعظ والإرشاد للدكتور أحمد عمر هاشم، بمناسبة ذكرى المولد النبوى ثم فقرة الإنشاد الديني حيث يتم ترديد بعض القصائد الدينية على أسماع المشاركين.وأعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية، عن اقتصار إحتفالات المولد النبوي هذا العام على الأمسية الدينية فى مسجد الحسين فقط، دون تنظيم أى فعاليات داخل الطرق الصوفية خوفًا من إنتشار فيروس كورونا المستجد.