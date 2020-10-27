رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العربية للسياحة»: دربنا 6150 عامل بالقطاع السياحي في الوطن العربي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:26 م
جريدة الدستور
رامى حسين
طباعة
أنهت المنظمة العربية للسياحة الدورة التدريبية السادسة في مجال الأمن السياحي بحضور 1150 متدرب يمثلوا وزارات السياحة والداخلية والعاملين بقطاعي السياحة والطيران بالعالم العربي ومحققة 60%‏ من خطتها التدريبية الموضوعة لعام 2020. 

وأوضح المتحدث الرسمي للمنظمة العربية للسياحة الدكتور وليد علي الحناوي، أنه تم إنهاء الدورة التدريبية السادسة عبر منصة المنظمة التدريبية "on line" في مجال الأمن السياحي بحضور وزارات السياحة والداخلية العرب والعاملين بقطاعي السياحة والطيران بنجاح، حيث شارك بالدورة أكثر من 1150 متدربا من المحيط إلى الخليج، مؤكدا أن المنظمة حققت 60% من خطتها الموضوعة لتنمية وتطوير وتدريب العاملين في القطاع السياحي العربي لعام 2020.

وأشار الحناوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه قد تم تدريب 6150 متدربا في كل الدورات المنفذة، وأن المنظمة ماضية لتحقيق الهدف المنشود لتدريب 10 آلاف متدرب قبل نهاية عام 2020.
 
وأوضح، أن دورة الأمن السياحي قدمها اللواء الدكتور إيهاب العماوي، أستاذ العلوم الأمنية والقانونية المشارك بأكاديمية الشرطة المصرية والمدرب الدولي المحترف والمعتمد من جامعة ميزوري الأمريكية وهيئة المؤهلات باسكتلاندا، لافتا إلى أن محاور الدورة أوضحت بأن الأمن هو جوهر السياحة واستشراف المستقبل والأمن السياحي واقتصاديات السياحة بالإضافة لأمن الفعاليات والسيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأمن الطيران المدني والتهديدات العالمية، مواصلا أن من أهم أهداف البرنامج التدريبي هو بنهاية البرنامج سيكون المتدرب قادرا على التعرف بدقة على المفهوم الشامل للأمن السياحي وقادرا على تحديد التداعيات المترتبة على الإخفاق الأمني ومعرفة مدى الارتباط مابين الأمن والسياحة ويكون قادرا على معرفة الإجراءات الأمنية الواجب توافرها لتنفيذ فعاليات سياحية وقادرا على استخدام تطبيقات الأمن الاصطناعي، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للحفاظ على أمن المعلومات والبيانات الشخصية وأن يكون لديه المفهوم الشامل للبرنامج الوطنى لأمن الطيران والالتزامات الدولية لمواجهة التهديدات وفى النهاية تنفيذ وتدقيق الإجراءات المحددة لوكلاء السياحة ومسؤولي الفنادق وملم بدوره في مواجهة الأزمات الأمنية سواء بالمنشآت السياحية أو المطارات.
 
وأكد المتحدث الإعلامي للمنظمة في نهاية تصريحه بأن هذه الدورات تحظى بدعم وزارات وهيئات السياحة بالعالم العربي وجامعة الدول العربية وتنظمها المنظمة بالتعاون مع جامعات إقليمية ودولية وشركاؤها الاستراتيجيين، وهم المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التابعتين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند).                                  

موضوعات متعلقة

الحبس 6 سنوات لمجدى عبدالغنى لعدم تسليم ميراث أقاربه

«البترول» تطلق «بوابة مصر» لتسويق الفرص الاستثمارية

الصفقة المشبوهة.. تفاصيل الاتفاق القطري لقطع الطريق على التوافق الليبي

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

الصور

image description

محافظ أسيوط: خطوات جادة فى إنشاء مركز معلومات وشبكات المرافق

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا

image description

«حياة كريمة» تستكمل أعمال الرصف بقرى أسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط يشارك الطلبة في المحاضرات

image description

من جنوب إفريقيا لفلسطين.. رسائل جرافيك عابرة للقارات

الأكثر قراءة

الحبس 6 سنوات لمجدى عبدالغنى لعدم تسليم ميراث أقاربه

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

السيسي لـ البرهان: نساند السودان في صياغة مستقبل يحقق الاستقرار والسلام

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

«القمر الأزرق» و«أورانوس» يزينان السماء في «الهالوين» السبت

إيطاليا تعيد إغلاق السينما بالتزامن مع إغلاق ثان جراء كورونا

ما سبب عدم مرض الخفافيش رغم حملها للكثير من الفيروسات؟

شرب القهوة يوميًا يحد من سرطان القولون

أيام زمان

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
لواء.حمدى البطران
السودان والإرهاب
المزيد

الثقافة

في ذكرى ميلادها.. «السعداوي» و«حتاتة» قصة حب عجيبة قدوتها «دي بوفوار وسارتر»

«الأب الروحي» و«جيمس بوند» و«شبح الأوبرا» في معهد الموسيقى العربية

30 عامًا من الصخب.. سيلفيا بلاث رائدة شعر الاعتراف

3 «لاءات» جعلت «نوال السعداوي» أبرز المدافعات عن حقوق المرأة