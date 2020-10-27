«العربية للسياحة»: دربنا 6150 عامل بالقطاع السياحي في الوطن العربي

أنهت المنظمة العربية للسياحة الدورة التدريبية السادسة في مجال الأمن السياحي بحضور 1150 متدرب يمثلوا وزارات السياحة والداخلية والعاملين بقطاعي السياحة والطيران بالعالم العربي ومحققة 60%‏ من خطتها التدريبية الموضوعة لعام 2020.وأوضح المتحدث الرسمي للمنظمة العربية للسياحة الدكتور وليد علي الحناوي، أنه تم إنهاء الدورة التدريبية السادسة عبر منصة المنظمة التدريبية "on line" في مجال الأمن السياحي بحضور وزارات السياحة والداخلية العرب والعاملين بقطاعي السياحة والطيران بنجاح، حيث شارك بالدورة أكثر من 1150 متدربا من المحيط إلى الخليج، مؤكدا أن المنظمة حققت 60% من خطتها الموضوعة لتنمية وتطوير وتدريب العاملين في القطاع السياحي العربي لعام 2020.وأشار الحناوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه قد تم تدريب 6150 متدربا في كل الدورات المنفذة، وأن المنظمة ماضية لتحقيق الهدف المنشود لتدريب 10 آلاف متدرب قبل نهاية عام 2020.وأوضح، أن دورة الأمن السياحي قدمها اللواء الدكتور إيهاب العماوي، أستاذ العلوم الأمنية والقانونية المشارك بأكاديمية الشرطة المصرية والمدرب الدولي المحترف والمعتمد من جامعة ميزوري الأمريكية وهيئة المؤهلات باسكتلاندا، لافتا إلى أن محاور الدورة أوضحت بأن الأمن هو جوهر السياحة واستشراف المستقبل والأمن السياحي واقتصاديات السياحة بالإضافة لأمن الفعاليات والسيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأمن الطيران المدني والتهديدات العالمية، مواصلا أن من أهم أهداف البرنامج التدريبي هو بنهاية البرنامج سيكون المتدرب قادرا على التعرف بدقة على المفهوم الشامل للأمن السياحي وقادرا على تحديد التداعيات المترتبة على الإخفاق الأمني ومعرفة مدى الارتباط مابين الأمن والسياحة ويكون قادرا على معرفة الإجراءات الأمنية الواجب توافرها لتنفيذ فعاليات سياحية وقادرا على استخدام تطبيقات الأمن الاصطناعي، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للحفاظ على أمن المعلومات والبيانات الشخصية وأن يكون لديه المفهوم الشامل للبرنامج الوطنى لأمن الطيران والالتزامات الدولية لمواجهة التهديدات وفى النهاية تنفيذ وتدقيق الإجراءات المحددة لوكلاء السياحة ومسؤولي الفنادق وملم بدوره في مواجهة الأزمات الأمنية سواء بالمنشآت السياحية أو المطارات.وأكد المتحدث الإعلامي للمنظمة في نهاية تصريحه بأن هذه الدورات تحظى بدعم وزارات وهيئات السياحة بالعالم العربي وجامعة الدول العربية وتنظمها المنظمة بالتعاون مع جامعات إقليمية ودولية وشركاؤها الاستراتيجيين، وهم المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التابعتين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند).