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محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتابع جاهزية المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:40 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة للاطمئنان على استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والمتابعة المستمرة للمدارس واستمرار تنفيذ المبادرات الرئاسية للكشف على الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن سرطان الثدى، والحفاظ على صحة الأم والطفل، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" وتنفيذ خطط التنمية المستدامة في القطاع الصحي. 

واستعرض المحافظ الموقف الصحي بالمحافظة والاطمئنان على جاهزية المستشفيات الصحية وبخاصة مستشفى الصدر والحميات لاستقبال أي حالات اشتباه بالكورونا، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى عزل أبوتيج النموذجي التي تم إعادة تجهيزها لاستقبال الحالات الحرجة وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء مشددًا على تكثيف الجولات والزيارات الميدانية لمخازن الأدوية والمستشفيات المركزية والعامة بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على صحة المرضى والعاملين بتلك المستشفيات والمترددين عليها لافتًا إلى تزويد كل المستشفيات بالاحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية، تسهيلًا على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وخاصة أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعزل. 

واستعرض وكيل الوزارة الإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم من خلال المتابعة اللصيقة للطلاب والعاملين بكل المنشآت التعليمية والمدارس بالمحافظة وعمل مسحات لحالات الاشتباه بالكورونا للاطمئنان عليهم مع التشديد على اتخاذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومتابعة حالات العزل المنزلي للحالات البسيطة مشيرًا إلى تركيب شبكات الأكسجين والمولدات والخزانات لبعض المستشفيات التي تعانى من نقص في الشبكات استكمالًا لخطة المحافظة لتزويد جميع المستشفيات الصحية بشبكات الأكسجين، مؤكدًا على إرسال خطابات لكل مديريات الخدمات القطاعات التنفيذية بالمحافظة للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتم توزيع الملصقات وبرامج التوعية على المطاعم والكافيتريات وعمل ندوات توعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.  

كما تم عرض الإجراءات التي اتخذتها مديرية الصحة لنهو قوائم الانتظار للمرضى وسرعة إجراء عمليات قسطرة القلب بصفة دورية للحالات الحرجة وعمليات العظام بمستشفى الإيمان، كما اطمأن على استمرارية تنفيذ المبادرات الرئاسية والخاصة بـ100 مليون صحة والكشف على الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى والحفاظ على صحة الأم والطفل والكشف المبكر عن سرطان الثدى، مؤكدًا على استمرار القوافل الطبية لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا والأماكن البعيدة. 

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