إيران تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل أعلى حصيلة يومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا في البلاد.وقالت الصحة في بيان لها: "رقم قياسي جديد في الإصابات باقترابها من 7 آلاف حالة (6968 حالة)، و346 حالة وفاة".وبذلك يصبح إجمالي الإصابات المسجلة في إيران 581824 شخصا، بينهم 4995 في حالة حرجة، وإجمالي الوفيات 33499 حالة.