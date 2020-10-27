المفوضية الأوروبية: مقاطعة تركيا البضائع الفرنسية تبعدها أكثر عن «بروكسل»

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن مقاطعة تركيا البضائع الفرنسية تبعدها أكثر عن الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أوردته فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وكانت المفوضية قد وصفت، أمس الإثنين، الدعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن الرسوم المسيئة للنبي محمد، بالمؤسفة.وأشارت المفوضية إلى أن أيا من الحكومات العربية والإسلامية التي شهدت احتجاجات شعبية على كلام ماكرون لم تقر مقاطعة البضائع الفرنسية بشكل رسمي.