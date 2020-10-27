«حياة كريمة» تستكمل أعمال الرصف بقرى أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استكمال أعمال رصف شوارع قرى البلايزة والزرابي بمركز أبوتيج ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي استهدفت 60 قرية في مرحلتها الأولى وستنتهي في ‪31 ديسمبر‬ المقبل، على أن يبدأ العمل بمشروعات المرحلة الثانية بـ90 قرية من القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق الحضاري، ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.وأجرى المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد جولة تفقدية لمتابعة أعمال رصف طرق قريتي البلايزة والزرابي بمركز أبوتيج، ومتابعة نسب الإنجاز مشددًا على سرعة نهو الأعمال في التوقيتات المحددة ووفقًا للمواصفات الفنية رافقه خلال الجولة يسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج ومسئولي الرصف بالمركز والمتابعة الميدانية، كما تفقد محطة رفع صرف صحي الزرابي التابعة لمشروع صرف صحي قرى أبوتيج وشد خلال الجولة على تطهير الترع ورفع نواتج التطهير من جانبي الطرق أولًا بأول.وشدد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق بين مسئولي الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية، والعمل على رفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، منوهًا إلى الحفاظ على الطرق وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلاف أو تكسير لهذه الطرق، لافتًا إلى ضرورة متابعة مشروعات الرصف بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ورصف وتمهيد الطرق ورد الشيء لأصله بالشوارع التي تمت بها أعمال حفر لتوصيل مشروعات بنية تحتية لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف على المواطنين في النقل والانتقال وتقديم خدمات لهم.