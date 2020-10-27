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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط: إعلان ملامح المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح في نوفمبر

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:44 م
الدكتور أحمد كمالى
الدكتور أحمد كمالى
أميرة ممدوح
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قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة انتهت من إعداد خطة شاملة لدعم القطاعات الاقتصادية الواعدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تشمل قطاع الزراعة والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء سيعلن عن هذه الإجراءات بشكل مفصل خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأشار نائب الوزيرة، فى تصريحات له على هامش احتفالية يوم الاستدامة التي تنظمها الوزارة اليوم الثلاثاء، إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح تشمل إصلاحات مؤسسية وإجرائية وتشريعية بما يعطي أولوية للقطاع الخاص ويحافظ على مكتسبات المرحلة الأولى من الإصلاح والتحول نحو اقتصاد إنتاجي متنوع.

كما أشار كمالي إلى ضرورة العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري العملية التي يصاحبها طلب على بعض الوظائف اللائقة.

وحول الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كوفيد 19، أوضح كمالي أن الإجراءات المصرية جاءت مواكبة مع الأحداث بشهادة المؤسسات الدولية حيث كانت إجراءات سريعة واستباقية وقوية.

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