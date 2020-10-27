النمسا تسجل 2835 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2835 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وذكر بيان- لوزارة الصحة- أن معظم الحالات الجديدة جاءت في ولاية النمسا السفلى وبلغت 590 حالة وتبعتها العاصمة فيينا بـ456 إصابة وتيرول بـ436 إصابة جديدة.وأشار البيان إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة فى فيينا خلال يوم واحد لترتفع وفيات العاصمة إلى 319 حالة، لافتًا إلى أن إجمالي الإصابات فى فيينا بلغت 28 ألفًا و130 حالة، بينما تعافى 20 ألفًا و628 حالة.وذكر البيان أنه تم يوم أمس إجراء 5388 اختبارًا لكورونا في فيينا ليرتفع إجمالي الاختبارات إلى 602207 اختبارات.