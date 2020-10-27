وزير الداخلية يهنئ المفتي بذكرى المولد النبوي

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية؛ بمناسبة ذكرى المولد النبوي.وجاء في البرقية: «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول، وأن يُبارك جهودكم المستنيرة في بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التي لا تعرف إفراطًا ولا تُقر تفريطًا، وأن يُعيد هذه المناسبة العطرة خيرا وبركة وأمنا وسلاما على الشعب المصري العظيم، وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات».