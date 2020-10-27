سقوط عصابة «الشرطة المزيفة» في السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.تبلغ لقسم شرطة السلام أول من مهندس يفيد بأنه حال استقلاله سيارة «ميكروباص» قيادة أحد أقاربه وبصحبته زوجته، تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مصابة بجرح قطعي وتم إسعافها، استوقفهم 4 أشخاص، يستقلون سيارة «ملاكي» ادعوا أنهم رجال شرطة وفتشوها واستولوا منهم على مبالغ مالية.وحال قيامهم بالفرار بالسيارة قيادتهم قامت زوجته بالتشبث بباب السيارة في محاولة منها لاستيقافهم، فأسفر ذلك عن سقوطها أرضا وإحداث إصابتها المنوه عنها ولاذوا بالفرار.تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارتين، عثر بداخل إحداهما على «بندقية خرطوش، طلقات لذات العيار، مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، لوحة معدنية لسيارة».بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، باستخدام المضبوطات حيازتهم، والسيارة ملك سائق تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.بمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين، وأضاف بعلمه باستخدامهم السيارة في ارتكاب وقائع السرقة، واستبدال المبلغ المستولى عليه من العملة الأجنبية للعملة المصرية لدى عميلهم سيئ النية، صاحب محل حقائب جلدية، تم ضبطه.بمواجهتهم أيدوا ما جاء، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهماهم بالسرقة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.