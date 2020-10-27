وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع بذكرى المولد النبوي

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.وجاء في البرقية: «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أن نُعرب لسـيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط، وضبـاط الصـف وجنود القـوات المسلحة الباسلة عن أصـدق التهاني وأسـمى الأماني».وتابع: «إننا إذ نستقبل هذه الذكرى الغالية فى ظل تحديات تواجهها مسيرة العمل الوطني.. يسُجل التاريخ المعاصر صفحات عز وخلود ستظل شاهدة على نبل بطولة جناحى الأمن المصرى وشرف الصمود لقواتنا المسلحة الباسلة، وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال كيف جسد تلاحم رجال القوات المسلحة الباسلة مع أقرانهم من الشرطة الأبطال ملحمةً من العطاء والانتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز، حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه وكلل بالنجاح كل خُطاه لتحقيق المزيد من النصر والاستقرار للشعب العظيم».