الصين تندد بـ«الاستقواء» الأمريكي على سريلانكا

حذّرت الصين الولايات المتحدة من ممارسة "الإكراه والاستقواء" على سريلانكا، قبل زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، للجزيرة التي تتمتع بموقع استراتيجي.ومن المتوقع أن يطلب بومبيو من كولومبو، خلال زيارته، اتخاذ خيارات "صعبة" بشأن علاقتها المتنامية مع بكين.وقالت سفارة الصين في كولومبو: "نحن نعارض بشدة اغتنام الولايات المتحدة فرصة زيارة وزير الخارجية للتدخل في العلاقات بين الصين وسريلانكا، ولإكراه سريلانكا والاستقواء عليها".وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشئون جنوب ووسط آسيا، دين تومسون، في بداية جولة بومبيو، التي تشمل أربع دول في المحيط الهندي: الهند وسريلانكا وجزر المالديف وإندونيسيا- إنه سيطلب من كولومبو درس الخيارات التي تقدمها واشنطن.وتأتي زيارة بومبيو بعد أقل من ثلاثة أسابيع من زيارة يانغ جيتشي، عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الصيني، لسريلانكا، وتعهده بتقديم المزيد من المساعدة الاقتصادية للجزيرة.