شفاء 725 حالة مصابة بكورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، شفاء 725 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 114 ألفا و116 حالة.وأضاف وزير الصحة الكويتي- في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ725 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وكان وزير الصحة الكويتي قد أعلن، أمس الاثنين، شفاء 620 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).