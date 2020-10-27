رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1390 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:53 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 482 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1390 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 127 ألفا و624 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن 1708 مصابين تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 122 ألفا و458 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء قرابة 111 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

موضوعات متعلقة

قتل 3 أطفال وامرأة.. القبض على مرتكب «مذبحة المغاربة» بسوهاج

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

الحبس عامان و100 ألف غرامة لـ«فتاة تيك توك» هدير الهادي

«مظلومة معملتش حاجة».. انهيار هدير الهادي بعد حبسها عامين

الصور

image description

افتتاح 4 مدارس جديدة بدمياط

image description

محافظ أسيوط: خطوات جادة فى إنشاء مركز معلومات وشبكات المرافق

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا

image description

«حياة كريمة» تستكمل أعمال الرصف بقرى أسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط يشارك الطلبة في المحاضرات

الأكثر قراءة

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

ضحية خلاف أبيها والمديرة.. «التعليم» تكشف تفاصيل جديدة بأزمة «تذنيب سلمى»

العربية: مصر والسودان بحثتا تسليم عناصر الإخوان الهاربة بالخرطوم

«كرهت المدرسة»..القصة الكاملة للتلميذة المُذنَّبة بسبب المصروفات

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

شركة أمريكية ترجع اندلاع حريق ضخم في كاليفورنيا لمعدات كهربائية

«القمر الأزرق» و«أورانوس» يزينان السماء في «الهالوين» السبت

إيطاليا تعيد إغلاق السينما بالتزامن مع إغلاق ثان جراء كورونا

ما سبب عدم مرض الخفافيش رغم حملها للكثير من الفيروسات؟

أيام زمان

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
منى رجب
نساء مصر فى صدارة المشهد الانتخابى
د.مينا بديع عبدالملك
البوصلة المفقودة فى قضية التنوير بالكنيسة القبطية
ثروت الخرباوي
نعيب فرنسا والعيب فينا
ماجد حبته
قطر تتحدى الأمم المتحدة!
المزيد

الثقافة

ماجدة حسانين عن «صلوات عباد الشمس»: «كتبته بروح القروية التى أفخر بها»

3 «لاءات» جعلت «نوال السعداوى» أبرز المدافعات عن حقوق المرأة

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: طه حسين قدم برنامجًا متكاملًا للنهضة

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (7)