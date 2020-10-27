1390 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 482 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1390 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 127 ألفا و624 حالة.ولفتت الوزارة إلى أن 1708 مصابين تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 122 ألفا و458 حالة.وأعلنت الوزارة إجراء قرابة 111 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.