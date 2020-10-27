«فينوس» الاسم الجديد لفيلم روبي الاستعراضي

قررت الشركة المنتجة لفيلم "نغم"، الذي تقوم ببطولته النجمة روبي بمشاركة عدد من نجوم الصف الأول، تغيير اسم الفيلم إلى "فينوس".وكانت الشركة المنتجة قد استقرت على طاقم عمل الفيلم، ليضم عددا من نجوم الصف الأول، على رأس هؤلاء النجوم كلٌ من إياد نصار، وأحمد الفيشاوي، وآسر ياسين، وماجد الكدواني، ومصطفى خاطر، وياسمين رئيس، وشيرين رضا.و الفيلم يعد أول عمل فني استعراضي لروبي في السينما المصرية، ومن المقرر أن يقدم الموسيقى التصويرية الموسيقار هشام نزيه، وهو من تأليف حميد المدني، وإخراج هادي الباجوري.الفيلم ينتمي لأعمال الـ"ميوزيكال"، فيتضمن الرقص، والغناء، والاستعراض، ومن المنتظر أن تجمع المخرج جلسة خاصة بروبى خلال أيام، للوقوف على التفاصيل الأولية للعمل الذى سيكون الأضخم إنتاجيا فى عام 2021.