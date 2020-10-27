ماس كهربائي وراء حريق في معهد أزهري بالمعادي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب في معهد ابتدائي أزهري، بمنطقة صقر قريش في المعادي.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمحيط معهد أزهرى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران وإخمادها.وتبين أن الحريق شب في غرفة إمام مسجد بمحيط المعهد، وتسبب في تصاعد الدخان بكثافة، وقام الطلاب بالصعود إلى أعلى المعهد، وقام رجال الإنقاذ بإنزالهم، وجار عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.ورجحت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي.. حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.