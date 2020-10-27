«المهن السينمائية» تنعى وفاة المصور عبدالرحمن الليثي

نعت نقابة المهن السينمائية، برئاسة النقيب مسعد فودة، وفاة مدير التصوير عبدالرحمن الليثي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.وقالت النقابة في بيانها: "ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل مدير التصوير عبدالرحمن الليثي، عضو شُعبة التصوير بالنقابة، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".