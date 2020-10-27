رئيس المجلس السيادي في السودان يصل القاهرة

وصل رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إلى مطار القاهرة الدولي في زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات.ومن المقرر أن يلتقي البرهان- خلال الزيارة- عددًا من المسئولين لبحث القضايا ذات الاتجاه المشترك، وآخر تطورات الأوضاع على الساحة العربية والدولية.