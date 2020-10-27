رئيس المجلس السيادي في السودان يصل القاهرة
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:30 م
أ ش أطباعة
وصل رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إلى مطار القاهرة الدولي في زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات.
ومن المقرر أن يلتقي البرهان- خلال الزيارة- عددًا من المسئولين لبحث القضايا ذات الاتجاه المشترك، وآخر تطورات الأوضاع على الساحة العربية والدولية.
ومن المقرر أن يلتقي البرهان- خلال الزيارة- عددًا من المسئولين لبحث القضايا ذات الاتجاه المشترك، وآخر تطورات الأوضاع على الساحة العربية والدولية.