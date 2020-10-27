ضبط مالك مخبز لبيع 2 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء في الإسكندرية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن مخبز سياحى دون ترخيص.وتم ضبط 2٫3 طن دقيق بلدى مدعم استخراج 82%، مخصص ربطًا على المخابز البلدية، ومحظور تداوله بالأسواق، وتم تجميعه دون وجه حق للاتجار به فى السوق السوداء، وقدر بقيمة مالية 12٫535 جنيه.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.