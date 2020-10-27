رئيس «مصر للطيران»: حركة طائراتنا لم تتأثر بموجة كورونا الثانية (خاص)

كشف الطيار محمد رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عن عدم تأثر حركة المسافرين على متن طائرات الشركة الوطنية حتى الفترة الراهنة، خاصة مع بدء الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بمختلف أنحاء العالم.وأضاف زكريا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جميع رحلات الشركة الوطنية بمرحلتي السفر والوصول تشهد انتظاما كبيرا وفقا لجداول التشغيل المقررة لها مسبقا، مشددا على التزام أطقم الطائرات بمختلف الرحلات على تطبيق معايير السلامة الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازاية، لضمان سلامة المسافرين وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أن مصر للطيران قادرة على تخطي كل العقبات التي شهدتها خلال الفترة الماضية نتيجة الوباء القاتل، لوجود خطط استراتيجية تم وضعها مسبقا من جانب مسئولي وزارة الطيران المدني والشركة الوطنية، مؤكدا حرص الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران، على توفير كل الدعم لجميع الشركات التابعة للوزارة لتخطى تلك المحنة الصعبة.