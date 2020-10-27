ماكرون يعقد اجتماعا لبحث التدابير اللازمة للحد من انتشار كورونا غدًا

ذكر راديو "فرنسا الدولي" أن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" سيعقد، صباح غد الأربعاء، اجتماعا مع مجلس الدفاع الفرنسي؛ لبحث التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في فرنسا التي تشهد موجة ثانية للوباء.وذكر الراديو، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس ماكرون سيجتمع في وقت لاحق اليوم بمجلس الدفاع أيضا؛ لبحث الوضع الصحي في فرنسا جراء كوفيد- 19 قبل أن يستقبل رئيس وزراؤه "جان كاستكس"، في نهاية اليوم، القوى السياسية ثم الشركاء الاجتماعيين في قصر "ماتينيون".وكانت الإدارة العامة لشئون الصحة الفرنسية قد أعلنت، أمس، أن عدد الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 52010؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1138507.يذكر أن قصر "ماتينيون" هو المقر الرسمي ومقر عمل رئيس الحكومة الفرنسية منذ عام 1935.