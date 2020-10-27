ضبط 4 أطنان حلوى منتهية الصلاحية بالغربية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلوى الجافة بدون ترخيص.وضبط 4,320 قطعة حلوى جافة معبأة داخل عبوات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.