ضبط وإغلاق 2 سنتر تعليمي بالزاوية الحمراء

واصلت محافظة القاهرة مواجهتها المراكز و"السناتر" التعليمية، بنطاق أحيائها تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وقرارات مجلس الوزراء.و أغلق حى الزاوية الحمراء، تحت إشراف رئيس الحي، 2 سنتر تعليمي، بنطاق حي الزاوية الحمراء، وذلك لمخالفة قرارات رئيس مجلس الوزراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتجري المتابعة للالتزام بالقرارات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.كان الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، قد كرم بحضور رئيس حى الشرابية، مدير فرع هيئة النظافة ومديرة الحدائق بالحى، وذلك تقديرًا لجهودهما في الحفاظ على المظهر الحضاري للحي وتجميله.