ضبط 28 ألف قطعة حلوى فاسدة في مصنع بالغربية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلوى الجافة بدون ترخيص.وتبين ضبط 28٫800 قطعة حلوى جافة منتج نهائى، 1٫3 طن «سكر حر، دقيق فاخر، عجوة، شيكولاتة»، مستلزمات إنتاج، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة.وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.