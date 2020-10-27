«الملا» يتفقد مبنى وزارة البترول بالعاصمة الإدارية استعدادًا للانتقال (صور)

أجرى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية ومعدلات التنفيذ إيذانًا لانتقال ديوان عام الوزارة للمبنى الجديد خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار استعدادات الحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.وخلال الجولة استمع الملا لشرح حول الأعمال المنفذة ومكونات المبنى الذي يقع ضمن المجمع الوزاري رقم 2 ويضم وزارات البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والإنتاج الحربى، حيث استمع إلى شرح من اللواء وائل كمال، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول موقف تقدم أعمال الإنشاءات بالمجمع، حيث جار العمل على تنسيق الموقع والتشجير، وتم الانتهاء من أعمال الواجهات الخارجية بنسبة 99%.ووجه الوزير الشكر للقائمين على أعمال التنفيذ بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة وكافة العاملين بالمشروع على مراعاتهم لمعايير بيئة العمل الآمنة واتباع أعلى مواصفات الجودة في التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني رغم تحديات الفترة الماضية وأثنى على التزامهم الكامل بالإجراءات الاحترازية.