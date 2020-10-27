حسين زين يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالتهنئة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كما يتقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء وكبار رجال الدولة والمسؤولين، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا جميعا بالخير والبركة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه.وقال زين، إننا نستلهم من هذه الذكرى العطرة مولد خير البشر الإرادة القوية في وحدة وتماسك الصف وضرورة الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة أعداء الوطن ومختلف التحديات، وأن نقتضى برسولنا صلى الله عليه وسلم في الإخلاص والاجتهاد في العمل والعطاء لاستكمال مسيرة البناء والتعمير.