تشغيل وحدة جراحات الأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي بـ«دمسنا»

أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة أنه تم تشغيل وحدة جراحات الأطفال بمستشفى الأطفال التخصصى بدمسنا والذى يعد طفرة فى الجراحات المتخصصة على مستوى المحافظة وهو يعد القسم الأول على مستوى جميع المستشفيات التابعة، حيث تتضمن الوحدة غرفة عمليات تعمل طبقًا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى على أحدث مستوى وقسم داخلى يتضمن ٧ أسرة تعمل كوحدة عناية لما بعد الجراحات.وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه تم إجراء 6 عمليات تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمود عبد الهادى أستاذ جراحة الأطفال بطب الأزهر والفريق المعاون.من جانبه أشاد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال والتي تخدم المحافظة بالكامل في تخصص الأطفال لما يوجد بها من إمكانيات متقدمة ومتطورة في تلك التخصصات حيث تم تحويل المستشفى التكاملي بدمسنا الى مستشفى تخصصي للأطفال بتكلفة إجمالية 9 مليون جنيه.وتضم مستشفى دمسنا 34 حضانة، 10 سرير عناية، 25 مونيتور، 11 جهاز تنفس صناعى، 5 جهاز (سباب)، 53 سرنجة محاليل، 23 مضخة محاليل،21 جهاز فوتو، 3 جهاز سكر، 2 جهاز أشعة، 5 جهاز سيرفو، 10 جهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم، 1 جهاز تشفيط متحرك، 2 جهاز صدمات، 7 منظار حنجري، جهاز ايكو، جهاز سونار "ويعمل بالمستشفى 12 طبيب أخصائى و10 نواب و4 أطباء تعاقد لوحدة العناية منهم زميل تعليمى للإشراف على وحدة العناية، 8 صيادلة، 10 فنيين معمل، 9 فني أشعة، 10 فنيين صيانة بالإضافة لعدد 26 أخصائية تمريض 34 فنية تمريض.وتتكون المستشفى من ثلاثة طوابق والطابق الأول مكون من جناحين الأول مكون من 3 عيادات تخصصية تم تفعيل قلب الأطفال وبنك الدم ومعمل وسويتش المستشفى، والجناح الثانى يضم جناح عمليات كامل للأطفال وقاعة علمية وقسم التعقيم.أما الطابق الثانى فيشتمل على مساحة 56 حضانة" 48 حضانة لعمر يوم حتى 28 يوم منهم 20 جديد و20 من مستشفى أبو حمص وصل منهم 10 " بقوة 6 جهاز تنفس صناعى و5 _سباب) بالإضافة إلى 8 حضانات عناية من عمر 28 يوم حتى أقل من شهرين متوفر منهم 4 حضانات "والطابق الثالث مكون أيضا من جناحين الأول عبارة عن عناية مركزة أطفال تتسع لعدد 19 سرير ،6 رعاية متوسطة، و13 رعاية حرجة بقوة 5 جهاز تنفس صناعى وصل منهم 10 أسره متبقى 3 أسره.والجناح الثاني عبارة عن قسم داخلى يتسع لعدد 24 سرير ثلاثة وحدات تخصصية قلب اطفال 6 أسرة، صدر أطفال 6 أسرة - جهاز هضمي أطفال 6 أسرة + 6 أسرة وحدة ما بعد العمليات - post operative.