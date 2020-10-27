رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشغيل وحدة جراحات الأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي بـ«دمسنا»

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:04 م
مستشفى الأطفال التخصصي
مستشفى الأطفال التخصصي
البحيرة معوض هويدى
طباعة
أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة أنه تم تشغيل وحدة جراحات الأطفال بمستشفى الأطفال التخصصى بدمسنا والذى يعد طفرة فى الجراحات المتخصصة على مستوى المحافظة وهو يعد القسم الأول على مستوى جميع المستشفيات التابعة، حيث تتضمن الوحدة غرفة عمليات تعمل طبقًا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى على أحدث مستوى وقسم داخلى يتضمن ٧ أسرة تعمل كوحدة عناية لما بعد الجراحات.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه تم إجراء 6 عمليات تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمود عبد الهادى أستاذ جراحة الأطفال بطب الأزهر والفريق المعاون.

من جانبه أشاد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال والتي تخدم المحافظة بالكامل في تخصص الأطفال لما يوجد بها من إمكانيات متقدمة ومتطورة في تلك التخصصات حيث تم تحويل المستشفى التكاملي بدمسنا الى مستشفى تخصصي للأطفال بتكلفة إجمالية 9 مليون جنيه.

وتضم مستشفى دمسنا 34 حضانة، 10 سرير عناية، 25 مونيتور، 11 جهاز تنفس صناعى، 5 جهاز (سباب)، 53 سرنجة محاليل، 23 مضخة محاليل،21 جهاز فوتو، 3 جهاز سكر، 2 جهاز أشعة، 5 جهاز سيرفو، 10 جهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم، 1 جهاز تشفيط متحرك، 2 جهاز صدمات، 7 منظار حنجري، جهاز ايكو، جهاز سونار "ويعمل بالمستشفى 12 طبيب أخصائى و10 نواب و4 أطباء تعاقد لوحدة العناية منهم زميل تعليمى للإشراف على وحدة العناية، 8 صيادلة، 10 فنيين معمل، 9 فني أشعة، 10 فنيين صيانة بالإضافة لعدد 26 أخصائية تمريض 34 فنية تمريض.

وتتكون المستشفى من ثلاثة طوابق والطابق الأول مكون من جناحين الأول مكون من 3 عيادات تخصصية تم تفعيل قلب الأطفال وبنك الدم ومعمل وسويتش المستشفى، والجناح الثانى يضم جناح عمليات كامل للأطفال وقاعة علمية وقسم التعقيم.

أما الطابق الثانى فيشتمل على مساحة 56 حضانة" 48 حضانة لعمر يوم حتى 28 يوم منهم 20 جديد و20 من مستشفى أبو حمص وصل منهم 10 " بقوة 6 جهاز تنفس صناعى و5 _سباب) بالإضافة إلى 8 حضانات عناية من عمر 28 يوم حتى أقل من شهرين متوفر منهم 4 حضانات "والطابق الثالث مكون أيضا من جناحين الأول عبارة عن عناية مركزة أطفال تتسع لعدد 19 سرير ،6 رعاية متوسطة، و13 رعاية حرجة بقوة 5 جهاز تنفس صناعى وصل منهم 10 أسره متبقى 3 أسره.

والجناح الثاني عبارة عن قسم داخلى يتسع لعدد 24 سرير ثلاثة وحدات تخصصية قلب اطفال 6 أسرة، صدر أطفال 6 أسرة - جهاز هضمي أطفال 6 أسرة + 6 أسرة وحدة ما بعد العمليات - post operative.

موضوعات متعلقة

براتب 1800 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة ببورسعيد

«الصحة»: 167 إصابة جديدة بكورونا.. و12 حالة وفاة

نتيجة معادلة الدبلومات التجارية جامعة القاهرة

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

الصور

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط يتابع إجراءات تسكين الطلاب (صور)

image description

جامعة أسيوط تحتل المركز الـ23 إفريقيًا في تصنيف «‪U.S.NEWS‬»

image description

محافظ دمياط والسفير الريدي يتفقدان مكتبة مصر بعزبة البرج

image description

اعتماد المخطط العام لمدينة الفتح بأسيوط

image description

«أورام أسيوط» ينقذ حياة مريض سرطان بعملية منظار جراحي

الأكثر قراءة

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

«البترول» تطلق «بوابة مصر» لتسويق الفرص الاستثمارية

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

«القمر الأزرق» و«أورانوس» يزينان السماء في «الهالوين» السبت

إيطاليا تعيد إغلاق السينما بالتزامن مع إغلاق ثان جراء كورونا

ما سبب عدم مرض الخفافيش رغم حملها للكثير من الفيروسات؟

شرب القهوة يوميًا يحد من سرطان القولون

أيام زمان

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
لواء.حمدى البطران
السودان والإرهاب
المزيد

الثقافة

افتتاح المعرض الفردي «توهج» بجاليري سفر خان

السيد نجم: لا خوف على مستقبل القصة القصيرة كما كل الفنون والآداب

أين تذهب هذا المساء؟ نشرة بأهم الفعاليات الثقافية

ما هى «الجنغونونييا» وكيف يتم استدعاؤها؟ هذه الرواية تجيب