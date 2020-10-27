إحباط هجوم صاروخي على العاصمة الافغانية

أحبطت شرطة أفغانستان محاولة لشن هجوم صاروخي على العاصمة، وذلك خلال دورية أمنية في كابول.وذكرت وزارة الشؤون الداخلية - حسبما أفادت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء - "أن قوات الشرطة الأفغانية تمكنت من العثور على صاروخ وأبطلت مفعولها خلال دورية أمنية في كابول"، مشيرا إلى أنه تم أيضا العثور على عدد كبير من المتفجرات والقنابل اليدوية خلال عدة عمليات أخرى في أنحاء البلاد.وأضافت الداخلية الأفغانية أن وحدة تفكيك المتفجرات التابعة للجيش الوطني رصدت ست قنابل على جانب الطريق زرعها إرهابيون في مقاطعات مختلفة، ونتيجة لعملية البحث، صادرت قوات الشرطة 19 قنبلة يدوية في إقليم فارياب.