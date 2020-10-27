ضبط 5 أطنان هياكل دواجن فاسدة في الشرقية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك مجزر لذبح الدواجن بحوزته 5٫5 طن هياكل دواجن ومفروم دواجن معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.وذلك تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.