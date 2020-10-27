إصابة وزير العدل الاجتماعي الهندي بكورونا

أُصيب وزير العدل الاجتماعي الهندي رامداس أثاوالي، بفيروس كورونا المستجد، وقال مسؤول هندي وفقًا لقناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الثلاثاء، "تم نقل "أثاوالي" البالغ من العمر 60 عامًا لأحد المستشفيات الخاصة الواقعة جنوب مدينة مومباي الهندية".وكانت الهند قد سجلت اليوم 36 ألفُا و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و488 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.