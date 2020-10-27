ضبط 44 قضية تموينية بأسواق أسوان خلال يومين

شن ضباط مديرية الأمن بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات تموينية مكثفة لضبط المخالفات ومحاربة ظاهرة الغش التجاري بجميع الأسواق على مستوى المحافظة، وذلك على مدار يومين.وأسفرت جهود الحملة على مدار يومين عن ضبط 44 قضية تموينية وهم كالتالي، 5 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و16 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية، بالإضافة إلى 8 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و6 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى.وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.