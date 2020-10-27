ضبط 2279 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:00 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والحفاظ على صحة المواطنين ومراقبة الأسواق.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2279 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2279 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.