ضبط 2279 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والحفاظ على صحة المواطنين ومراقبة الأسواق.أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2279 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.