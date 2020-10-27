وزير القوى العاملة يصل الشرقية لتوقيع بروتوكول مع جامعة الزقازيق

وصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، لمحافظة الشرقية، فى زيارة لتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الزقازيق والوزارة، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، ومجال التدريب ونشر ثقافة العمل الحر.استقبل الوزير كل من الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور عبدالمنعم نافع المشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة، والدكتورة ميرفت عسكر المشرف على قطاع البحث العلمى، والدكتور أحمد عبدالستار أمين عام الجامعة وعدد من العمداء والوكلاء.ومن المقرر أن يتم تكريم ذوى الهمم من أبناء جامعة الزقازيق، على هامش الزيارة.