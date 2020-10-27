ضبط 2 طن أرز مجهول المصدر في الشرقية
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:11 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بحوزته 2 طن «أرز أبيض، مكرونة، عدس» مجهولة المصدر.
وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.
وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.