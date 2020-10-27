ضبط 2 طن أرز مجهول المصدر في الشرقية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بحوزته 2 طن «أرز أبيض، مكرونة، عدس» مجهولة المصدر.وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.