بدء اجتماع لجنة إعداد لائحة مجلس «الشيوخ» برئاسة «عبدالرازق»

بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة المنوط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستكمال مناقشة باقي مواد المسودة المُعده من قبل الأمانة العامة للمجلس، وذلك للتعديل عليها سواء بالحذف أو الإضافة.وكانت اللجنة قد انتهت في أول اجتماعاتها الأحد الماضى، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من مناقشة 35 مادة من المسودة التي أعدتها الأمانة العامة، على أن يتم استكمال باقي المواد في الاجتماع القادم المزمع عقده الثلاثاء القادم، وتم إرجاء حسم المادتين (الثانية، والثالثة) المتعلقتين بالاختصاصات، وذلك لمزيد من ضبط الصياغة في إطار الضوابط الدستورية.وقالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ وأحد أعضاء لجنة إعداد اللائحة الداخلية، إن اللجنة الخاصة من المتوقع أن تنتهي خلال 30 يوما من إعداد اللائحة، مضيفة: "ينتظرنا عمل مكثف طويل حتى تخرج اللائحة لتتناسب مع رقي وسمو دور مجلس الشيوخ".