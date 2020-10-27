سقوط مقاول هارب من غرامة مليونى جنيه بالمرج

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على مقاول مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 14 حكم حبس جزئى بإجمالى حبس أكثر من 11 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت مليونين و170 ألف جنيه.بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.