رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1824 إصابة جديدة و23 وفاة بكورونا في جورجيا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:56 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
سجلت وزارة الصحة في جورجيا 1824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 32 ألفًا و127 حالة.

وأوضحت الوزارة- في بيان وفقًا لصحيفة (جورجيا توداي) على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- أن عدد المتعافين ارتفع إلى 12 ألفًا و632 حالة بعد أن تماثلت 1262 حالة للشفاء.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 238 شخصًا بعد تسجيل 23 حالة وفاة، بينما توجد 19 ألفًا و257 حالة نشطة في البلاد.

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال

رسميًا.. روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح «سبوتنيك-V» ضد كورونا

نتيجة معادلة الدبلومات التجارية جامعة القاهرة

مُسن يذبح شقيقين في شارع بالشرابية

الصور

image description

جامعة أسيوط تحتل المركز الـ23 إفريقيًا في تصنيف «‪U.S.NEWS‬»

image description

محافظ دمياط والسفير الريدي يتفقدان مكتبة مصر بعزبة البرج

image description

اعتماد المخطط العام لمدينة الفتح بأسيوط

image description

«أورام أسيوط» ينقذ حياة مريض سرطان بعملية منظار جراحي

image description

أبو العينين يدلى بصوته فى الجيزة

الأكثر قراءة

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27-10-2020

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

إيطاليا تعيد إغلاق السينما بالتزامن مع إغلاق ثان جراء كورونا

ما سبب عدم مرض الخفافيش رغم حملها للكثير من الفيروسات؟

شرب القهوة يوميًا يحد من سرطان القولون

مفاجأة صادمة لعشاق مشروبات الدايت

أيام زمان

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
لواء.حمدى البطران
السودان والإرهاب
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟ نشرة بأهم الفعاليات الثقافية

ما هى «الجنغونونييا» وكيف يتم استدعاؤها؟ هذه الرواية تجيب

«كتاب الزنوج».. رواية تحكي فظائع إفريقيا على يد المستعمر الأبيض

الليلة.. «كأنك تراه» و«الليلة الكبيرة» تضئ ساحة الهناجر مجددًا