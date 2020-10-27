1824 إصابة جديدة و23 وفاة بكورونا في جورجيا

سجلت وزارة الصحة في جورجيا 1824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 32 ألفًا و127 حالة.وأوضحت الوزارة- في بيان وفقًا لصحيفة (جورجيا توداي) على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- أن عدد المتعافين ارتفع إلى 12 ألفًا و632 حالة بعد أن تماثلت 1262 حالة للشفاء.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 238 شخصًا بعد تسجيل 23 حالة وفاة، بينما توجد 19 ألفًا و257 حالة نشطة في البلاد.