محافظ الإسكندرية يهنئ السيسي بالمولد النبوي الشريف

بعث اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برقية تهنئة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.وقدم المحافظ خالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق.وأكد أن علينا جميعًا الاقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نستلهم منه القدوة الحسنة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية، وأن نقتدي بتعاليمه التي أهمها الدعوة إلى الأمن والاستقرار والابتعاد عن التطرف.