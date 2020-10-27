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اقتصاد

«البترول» تطلق «بوابة مصر» لتسويق الفرص الاستثمارية

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:29 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع اللجنة التنفيذية لمشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج «EUG» لمتابعة تقدم تنفيذ المشروع الذى يعد الأول من نوعه في صناعة البترول المصرية في إطار البرنامج الأول بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول واستحداث آليات متطورة للمساعدة على سرعة وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم تنافسية مصر في مجالات البحث والاستكشاف بما ينعكس إيجابا على زيادة الاحتياطيات ومعدلات الإنتاج من البترول والغاز.

وأوضح المهندس طارق الملا، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية حديثة في آليات تسويق الفرص الاستثمارية البترولية من خلال بوابة رقمية متكاملة لنشاط البحث والاستكشاف والإنتاج للموارد البترولية والغازية تم تنفيذها بمعاونة شركة «شلمبرجير» العالمية ذات الخبرة والحلول التكنولوجية المتقدمة، مشيرًا إلى أن البوابة تضم البيانات الفنية الخاصة بهذا النشاط وتعمل على تعظيم قيمتها وتطويرها وتسويقها عالميًا أمام شركات البترول العالمية وتوضيح الفرص والمؤشرات والاحتمالات فضلا عن الترويج من خلال البوابة الجديدة للمزايدات العالمية التي سيطرحها قطاع البترول أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة للبحث في مناطق جديدة واعدة، مؤكدا أن تطبيق هذه الآلية المتطورة يساعد على سرعة اتخاذ قرارات الاستثمار في مصر من خلال رؤية واضحة مبنية على المعلومات والبيانات، كما يعكس مواكبة قطاع البترول لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى عالميا في هذه الصناعة.

ولفت الملا إلى أن هذا المشروع سيكون له مردود إيجابي على الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف في مصر وسيعمل على تعظيم فرص زيادته وجذب شركات عالمية جديدة لم تعمل في مصر من قبل وتعزيز استثمارات الشركات القائمة، وأنه يجرى الإعداد لتدشين هذه البوابة خلال الفترة القريبة المقبلة قبل نهاية العام وطرح كافة المزايدات العالمية الجديدة من خلالها.

وخلال الاجتماع استعرض مديرا المشروع الجيوفيزيقى محمد رضوان والمهندس أحمد سامح موقف تقدم تنفيذ المشروع الذى شهد تكثيف العمل خلال الفترة الماضية لإنشاء البنية التحتية المعلوماتية ورقمنة البيانات من خلال إعادة تحويل جميع البيانات الفنية القديمة من الشكل الورقى أو وسائط الحفظ القديمة التي لا تتناسب مع التطور التكنولوجي إلى المنصة الرقمية الحديثة باستخدام أحدث التكنولوجيات لحفظ البيانات بصورة مستمرة وتأمينها، كما تسهل البوابة الرقمية عملية شراء حزم البيانات الفنية لكل منطقة من خلالها دون الحاجة إلى قدوم الشركات إلى مصر بما يؤدي إلى سرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بالاستثمار فى مجال الاستكشاف وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات العالمية للحصول على حزم البيانات والتقدم للمزايدات البترولية.

حضر الاجتماع الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه للاتفاقيات والاستكشاف الدكتور عادل سماحة والمهندس كريم بدوى مدير شركة شلمبرجير العالمية بمصر وشرق المتوسط المشاركة في تنفيذ المشروع والجيوفيزيقى محمد رضوان مدير المشروع من وزارة البترول والثروة المعدنية والمهندس أيمن شبراوى استشارى المشروع من شركة ويسترن جيكو شلمبرجير والجيولوجى صلاح خالد مساعد نائب رئيس هيئة البترول للاستكشاف بمركز معلومات قطاع البترول والمهندس أحمد سامح مدير المشروع من شركة شلمبرجير العالمية.

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